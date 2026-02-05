Biodefense la lezione americana dello Csis che sfiora anche l’Europa

La biodefense americana torna al centro del dibattito. Il Centro di studi strategici e internazionali (CSIS) ha pubblicato un rapporto che punta il dito sulle falle del sistema statunitense, che sembra perdere terreno di fronte alle crescenti minacce biologiche. La proposta è semplice: azioni pratiche, bipartisan, da mettere in campo subito per rafforzare la difesa contro le emergenze biologiche. La questione ora si sposta anche in Europa, dove si cerca di capire se e come adattare queste lezioni.

Una lista di azioni immediate, praticabili e bipartisan per colmare le falle della biodefense statunitense, oggi ritenuta in regressione di fronte a minacce biologiche in rapido aumento. È quello che arriva dall'ultimo report del Center for strategic and international studies (Csis), intitolato Protecting americans from biological threats. Un documento pensato per incidere nel breve periodo sviluppato da un gruppo di lavoro avviato nell'autunno 2025 che ha messo insieme ex alti funzionari, esperti di sicurezza e salute globale, partendo dalla constatazione condivisa che i rischi biologici di origine naturale, accidentale o deliberata investono sicurezza nazionale, industria, agricoltura e competitività tecnologica, oltre che l'ambito strettamente sanitario.

