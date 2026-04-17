Pompa aspira sabbia e cuscini d’aria per salvare Timmy via alla mega operazione per liberare la megattera arenata nel Baltico

Una vasta operazione di salvataggio è in corso nel mar Baltico, dove una megattera di nome Timmy è rimasta arenata da circa due settimane vicino all’isola di Poel. Le squadre impegnate stanno utilizzando pompe per aspirare sabbia e cuscini d’aria con l’obiettivo di liberare la grande cetacea. La situazione ha suscitato attenzione e si stanno monitorando attentamente gli sviluppi.

Berlino, 17 aprile 2026 – Sale l’ottimismo per il salvataggio di Timmy, la megattera arenata da circa due settimane al largo dell’isola tedesca di Poel nel mar Baltico. La storia che ha commosso la Germania nell’ultimo periodo è infatti vicina al lieto fine, come confermato anche dalla veterinaria dell’isola di Foer Janine Bahr-van Gemmert che fa parte del team di soccorso: “Abbiamo notato che è possibile stabilire un contatto con la balena – ha dichiarato –, stiamo cercando di liberarla da questa situazione difficile senza stressarla”. L’esperta ha infatti considerato un buon segno i violenti movimenti dell’animale, in particolare i potenti colpi eseguiti con la pinna caudale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pompa aspira sabbia e cuscini d’aria per salvare Timmy, via alla mega operazione per liberare la megattera arenata nel Baltico Notizie correlate Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvataUn catamarano speciale potrebbe essere l’ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in... Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico.