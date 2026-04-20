La mappa aggiornata della Perugia tossica

Una mappa aggiornata dello spaccio a Perugia mostra un quadro complesso, con diverse aree che si delineano come punti di riferimento per attività illegali. Le forze dell’ordine conducono operazioni frequenti in vari quartieri, cercando di contrastare la diffusione di sostanze illegali. La situazione si presenta come un continuo confronto tra le autorità e gli attori coinvolti nel traffico, creando uno scenario che si evolve di continuo.

La mappa dello spaccio a Perugia assomiglia molto più a una scacchiera, dove le forze dell’ordine giocano una partita continua con trafficanti e spacciatori.Le cronache danno conto di decine di interventi e anche se è fuorviante e ingiusto parlare di "quartieri a rischio" in termini assoluti, le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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