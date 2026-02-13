La mappa aggiornata dei lavori di estensione della rete del teleriscaldamento | è il turno anche di via Orceoli

La mappa aggiornata dei lavori di estensione della rete del teleriscaldamento mostra che anche via Orceoli sarà interessata dal progetto, dopo settimane di preparativi e scavi nelle strade limitrofe. La decisione di ampliare la rete nasce dalla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, grazie all’installazione di nuove tubature e impianti più moderni. Un dettaglio che distingue questa fase dei lavori è l’utilizzo di tecnologie innovative, come i sistemi di monitoraggio in tempo reale, per garantire precisione e sicurezza durante i lavori.

Proseguono in diverse zone della città i lavori per l'estensione del sistema teleriscaldamento che, grazie all'adozione di tecnologie all'avanguardia, contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell'aria per tutti i residenti. "La presenza di cantieri multipli in varie zone della città - stazione, Foro Boario, Ospedaletto e Coriano - è necessaria per rispettare le tempistiche del Pnrr, che prevedono la conclusione degli interventi entro giugno", ricorda Hera. Da lunedì 16 febbraio, dopo la riapertura di via Bertini a conclusione dei lavori di Unica Reti per la realizzazione della maxi condotta della fognatura bianca, è previsto l'avvio dei cantieri in via Orceoli, via Marchetti e via Correcchio.