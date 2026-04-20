la manifattura tiene ma serve una visione

Il Centro Studi di Confindustria ha presentato un nuovo Indice della capacità produttiva, uno strumento che mira a monitorare l'andamento della produzione industriale. I dati indicano che il settore manifatturiero si mantiene stabile, ma si evidenzia la necessità di una strategia più chiara per sostenere la crescita. La produzione complessiva mostra segnali di rallentamento rispetto ai mesi precedenti, mentre l’indice fornisce un quadro aggiornato della situazione.

Nuovo Indice della capacità produttiva: è lo strumento concepito dal Centro Studi di Confindustria Brescia, con l’obiettivo di fornire una lettura strutturale di lungo periodo del sistema manifatturiero locale e presentati nel seminario ‘Manifattura sotto pressione: Brescia e l’Europa a un bivio’, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’associazione degli industriali, e inserito "nel percorso di analisi sviluppato con BFocus, report periodico che legge le principali dinamiche economiche internazionali attraverso una prospettiva territoriale". Lo strumento "nasce dalla consapevolezza - spiega l’organizzazione - che, per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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