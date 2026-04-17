Sicurezza idraulica Cesena Siamo Noi | Il Pai è necessario ma così non basta Serve una visione complessiva

A Cesena, il gruppo locale “Siamo Noi” sottolinea l'importanza del Piano di assetto idrogeologico per la sicurezza del territorio. Secondo loro, il Pai è uno strumento necessario ma non sufficiente, e serve una visione più ampia per affrontare le criticità legate alle alluvioni. La questione riguarda la gestione delle risorse idriche e le misure di prevenzione da adottare per ridurre i rischi legati alle piene dei corsi d'acqua.

"Il Piano di assetto idrogeologico rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio alluvionale. Si tratta di un piano complesso, che richiede attenzione, competenza e senso di responsabilità. Proprio per questo riteniamo che il confronto avviato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza in stazione, Cesena Siamo Noi: "Serve una strategia vera, non può restare un tema da annunci"