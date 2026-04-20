La Madonna Liberatrice torna alla Trinità dopo il restauro | L' immagine era fortemente rovinata | VIDEO e FOTO

Viterbo ha riacquistato l’immagine della Madonna Liberatrice, tornata alla chiesa della Trinità dopo un intervento di restauro iniziato alcuni mesi fa. La statua, che presentava evidenti segni di deterioramento, è stata ripulita e restaurata per ripristinare la sua integrità. La cerimonia di riconsegna si è svolta ieri, 19 aprile, nel complesso della Trinità, dove l’opera è stata posizionata di nuovo al suo posto.

Viterbo ritrova il suo sguardo più dolce e protettivo. Nella giornata di ieri, 19 aprile, al complesso della Trinità il ritorno della Madonna Liberatrice dopo un delicato intervento di restauro. Nel pomeriggio, nella sala Mendel, la presentazione tecnica dei lavori, alla presenza delle autorità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Madonna col Bambino torna dopo il restauro: incontro della Soprintendenza tra storia, arte e valorizzazioneLa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha annunciato un incontro pubblico dedicato al rientro... “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO)Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La Madonna Liberatrice torna alla Trinità dopo il restauro: L'immagine era fortemente rovinata | VIDEO e FOTO; FOTO | Il restauro e l'ostensione della Madonna Liberatrice; La Madonna Liberatrice torna, bella più che mai e con una rosa in mano, a proteggere la sua città; La Madonna Liberatrice restaurata. La Madonna torna a casa. L’icona restituita alla cittàDa ieri la dolce immagine della Madonna con bambino disegnata in chiasso Barletti dai ragazzi dell’Anffas si può specchiare nella copia in 3D di quella attribuita a Donatello e conservata sempre a ... lanazione.it Madonna Liberatrice, una devozione pluricentenaria - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook