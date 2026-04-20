C’è una parola che in Europa viene pronunciata con prudenza, quasi con pudore, quando riguarda Israele: lobby. Eppure è proprio questa la chiave del lavoro di Giorgio Mottola, “Questione di lobby”, andato in onda con la conduzione di Sigfrido Ranucci, che ricostruisce non solo la tragedia umanitaria di Gaza ma anche il sistema di relazioni, finanziamenti, missioni, reti parlamentari e cooperazioni industriali che ha contribuito a rendere molto più debole, esitante e contraddittoria la risposta europea davanti alla devastazione palestinese. Il racconto comincia dalla guerra vera, quella che non ha bisogno di interpretazioni. Le immagini...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La lobby senza limiti di Israele in Europa

Is the UK-US Partnership in TROUBLE

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