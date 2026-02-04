Stella Boggio condannata a 21 anni per l' omicidio del compagno Marco Magagna Lo uccise con una coltellata durante una lite in casa

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del compagno, Marco Magagna. La donna, di 34 anni, ha sparato con un coltello durante una lite nell’appartamento della coppia il 7 gennaio 2025. La sentenza arriva dopo un processo durato settimane, in cui si è discusso a lungo sulle responsabilità e sui motivi dell’omicidio.

Stella Boggio, la donna di 34 anni a processo per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata nell'appartamento della coppia dopo una lite, è stata condannata a 21 anni di carcere. La sentenza è arrivata oggi mercoledì 4 febbraio in Corte d'assise a Monza: il pm Alessio Rinaldi per la donna aveva chiesto una condanna a 14 anni. Perché 21 anni di carcere La condanna più severa nasce da una diversa valutazione di alcuni aspetti della vicenda. Pur concedendo le attenuanti generiche, i giudici le hanno considerate solo pari alle aggravanti, ritenute invece di peso maggiore dall'accusa.

