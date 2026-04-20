Le indagini si concentrano sui momenti finali di una vicenda che ha portato a un tragico decesso. Si cercano dettagli sul locale della movida nel centro storico, sulla zona del parcheggio dove è avvenuta l’aggressione e sulla residenza di un amico dove è stato portato il ferito. Successivamente, si approfondiscono le fasi che hanno portato alla morte in sala operatoria presso l’ospedale.

Un locale della movida nel centro storico pavese dove sarebbe iniziata la lite, il parcheggio dov’è avvenuta l’aggressione, la casa dell’amico dov’è stato portato il ferito, l’ospedale dov’è poi morto in sala operatoria. Sono i quattro luoghi a Pavia dove si è consumata la tragedia nella notte tra sabato e ieri. E dove s’incentrano le indagini della polizia per identificare il gruppo di aggressori e il responsabile dell’ omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara (in provincia di Agrigento), domiciliato a Broni. Lavorava per le Poste a Stradella e ha trascorso il sabato sera con amici a Pavia. In un locale della movida nel centro storico pavese ci sarebbe stata, secondo indiscrezioni non confermate dalla polizia, una prima lite, pare per una ragazza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lite, il tragitto e l’agguato fatale. Si indaga sugli ultimi minuti

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