Agguato contro Salvatore Marino | si segue la pista della lite in famiglia

Nella serata di ieri, intorno alle 23.30, alcuni residenti della zona hanno udito tre spari provenienti da un quartiere residenziale. Poco dopo, le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e hanno avviato le indagini. La vittima, un uomo di nome Salvatore Marino, è stata colpita durante un agguato. Le prime testimonianze indicano come possibile movente una lite familiare.

Erano le 23.30 di ieri sera quando i residenti hanno sentito l'inconfondibile rumore degli spari. Almeno 3. I proiettili hanno raggiunto Salvatore Marino, 49 anni, alle spalle piccoli precedenti. Ma stavolta, a quanto pare, la camorra non c'entra. Dietro l'agguato, infatti, potrebbero esserci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famigliaIn poche settimane 4 gravi fatti di sangue nel quartiere un tempo regno indiscusso del clan Licciardi, ultimamente decapitato e decimato dalle... Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoSparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia. Argomenti più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore Marino; Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a Secondigliano; Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Agguato contro Salvatore Marino: si segue la pista della lite in famigliaL'uomo era nei pressi di una farmacia, in Corso Italia, quando è stato colpito, gli inquirenti avrebbero già identificato chi ha sparato ... napolitoday.it Nel pomeriggio di ieri a San Pietro a Patierno è stato arrestato il 29enne Stefano Margarita, trovato con droga, una pistola e munizioni. Poche ore dopo, a Corso Secondigliano, un raid a colpi di arma da fuoco ha ferito gravemente Salvatore Marino. Ricercato i - facebook.com facebook