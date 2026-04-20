La Lega si prepara alle elezioni | Chiuse le liste in anticipo il centrodestra vincerà a Messina

La Lega ha completato la presentazione delle liste elettorali in anticipo rispetto ai termini stabiliti, annunciando che il centrodestra si aspetta di vincere alle elezioni a Messina. Sono stati scelti due candidati alla presidenza delle circoscrizioni quarta e sesta, e sono stati presentati trentadue candidati al consiglio comunale, oltre a più di cento alle sette municipalità della città.

Due candidati alla presidenza della quarta e sesta circoscrizione, trentadue al consiglio comunale e oltre cento nei consigli delle sette municipalità. La Lega di Messina mostra i muscoli e si presenta alla città con un appuntamento aperto al pubblico per la presentazione dei candidati già.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il "golden boy", l'avvocato, il dirigente (ma non solo): ecco la Lega che si prepara alle elezioni 2027 Elezioni comunali, Salvini: "Liste della Lega saranno fortissime a Messina e Reggio CalabriaLo ha affermato il ministro intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina “In Sicilia come in Calabria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Lega riparte da Varese. E sogna un futuro senza Salvini; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Il golden boy, l'avvocato, il dirigente (ma non solo): ecco la Lega che si prepara alle elezioni 2027. Il golden boy, l'avvocato, il dirigente (ma non solo): ecco la Lega che si prepara alle elezioni 2027Ma la squadra la Lega l’ha già preparata e, come anticipato nelle scorse settimane da Dossier, è pronta a mettere sul piatto delle trattative del centrodestra due nomi: Federico Arena (ex assessore al ... monzatoday.it La Lega riparte da Varese. E sogna un futuro senza SalviniMandare il Capitano in vacanza e rilanciare l’autonomia pensata da Bossi. Ci provano l’ex ministro Castelli, il cofondatore Leoni e decine di partitini e ... repubblica.it Intervenuto in conferenza stampa dopo l'incontro con i club della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha anche fatto chiarezza sulla questione nuovo CT Malagò ha confermato di non essere ancora sicuro di candidarsi al ruolo di presidente della FIGC e che qui facebook Posizionamento community in piazza vicino allo striscione "Lega Campania" con l'amico Sen. Cantalamessa. Nb: foto presa quando stava ancora arrivando il corteo e l'evento non era ancora iniziato. x.com