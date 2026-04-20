La Lega si prepara alle elezioni | Chiuse le liste in anticipo il centrodestra vincerà a Messina

Da messinatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha completato la presentazione delle liste elettorali in anticipo rispetto ai termini stabiliti, annunciando che il centrodestra si aspetta di vincere alle elezioni a Messina. Sono stati scelti due candidati alla presidenza delle circoscrizioni quarta e sesta, e sono stati presentati trentadue candidati al consiglio comunale, oltre a più di cento alle sette municipalità della città.

Due candidati alla presidenza della quarta e sesta circoscrizione, trentadue al consiglio comunale e oltre cento nei consigli delle sette municipalità. La Lega di Messina mostra i muscoli e si presenta alla città con un appuntamento aperto al pubblico per la presentazione dei candidati già.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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