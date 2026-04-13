Il golden boy l' avvocato il dirigente ma non solo | ecco la Lega che si prepara alle elezioni 2027

A circa un anno dalle prossime elezioni comunali, la Lega si sta organizzando per affrontare la sfida elettorale. La coalizione si prepara a presentare la propria lista, anche se ancora non è stato annunciato il nome del candidato sindaco che sfiderà l’attuale primo cittadino, unico candidato ufficiale fino a questo momento. La formazione si sta rafforzando con figure di rilievo e professionisti che si stanno avvicinando al progetto politico.