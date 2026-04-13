Il golden boy l' avvocato il dirigente ma non solo | ecco la Lega che si prepara alle elezioni 2027
A circa un anno dalle prossime elezioni comunali, la Lega si sta organizzando per affrontare la sfida elettorale. La coalizione si prepara a presentare la propria lista, anche se ancora non è stato annunciato il nome del candidato sindaco che sfiderà l’attuale primo cittadino, unico candidato ufficiale fino a questo momento. La formazione si sta rafforzando con figure di rilievo e professionisti che si stanno avvicinando al progetto politico.
La Lega è pronta a scendere in campo. A un anno dalle elezioni comunali di Monza il Carroccio si presenta, anche se per ora non c’è ancora il candidato sindaco della coalizione che affronterà l’unico candidato che a oggi si è presentato, il sindaco in carica Paolo Pilotto.I possibili candidati.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival(Adnkronos) – Non è più l'astro nascente del piccolo schermo, né solo il 'golden boy'.
Stefano De Martino, da ‘Amici’ a Sanremo 2027. La Rai punta sul golden boy di ‘Affari Tuoi’Sanremo, 1° marzo 2026 – L'ultima serata di Sanremo 2026 non riserva un solo grande annuncio, quello del vincitore (di cui siamo ancora in attesa),...