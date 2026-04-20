La Laura Bassi verso l' arsenale Cartubi per i lavori tra una missione e l' altra

Da triesteprima.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave da ricerca oceanica appartenente a un istituto pubblico italiano si sta preparando per trasferirsi all'arsenale Cartubi, dove saranno eseguiti lavori tra una missione e l'altra. Si tratta dell’unica imbarcazione di questo tipo in Italia, dedicata esclusivamente alla ricerca e di proprietà di un ente pubblico. La nave, interamente triestina, rappresenta un elemento unico nel panorama nazionale.

È l'unica nave da ricerca oceanica di proprietà di un istituto pubblico in Italia e l’unica a disposizione della ricerca nazionale, ed è tutta triestina. Dopo aver concluso poco più di un mese fa la sua campagna di ricerca estiva in Antartide e aver fatto rotta verso il porto giuliano, oggi, 20.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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