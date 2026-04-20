La Laura Bassi verso l' arsenale Cartubi per i lavori tra una missione e l' altra

La nave da ricerca oceanica appartenente a un istituto pubblico italiano si sta preparando per trasferirsi all'arsenale Cartubi, dove saranno eseguiti lavori tra una missione e l'altra. Si tratta dell’unica imbarcazione di questo tipo in Italia, dedicata esclusivamente alla ricerca e di proprietà di un ente pubblico. La nave, interamente triestina, rappresenta un elemento unico nel panorama nazionale.

È l'unica nave da ricerca oceanica di proprietà di un istituto pubblico in Italia e l’unica a disposizione della ricerca nazionale, ed è tutta triestina. Dopo aver concluso poco più di un mese fa la sua campagna di ricerca estiva in Antartide e aver fatto rotta verso il porto giuliano, oggi, 20.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Il Minghetti libera Ca’ Selvatica. Laura Bassi a caccia di auleIl liceo Minghetti sbaracca e libera la succursale di via Ca’ Selvatica causa crollo iscrizioni (-40 studenti). Missione d’urgenza a Comiso: il Falcon 900 vola verso Milano per una bimbaUn velivolo dell’Aeronautica Militare ha lasciato la pista di Comiso durante la serata di oggi per consentire il trasferimento d’urgenza di una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le foto della Laura Bassi, vista da vicino; Commercialisti, Corbello incontra gli studenti a Sant'Antimo: L’obiettivo è avvicinare i giovani alla nostra professione, oggi cambiata...; Controlli al Parco del Ticino; Minghetti occupato a Bologna: No ai corsi a scuola con i militari, a guerra, riarmo e leva obbligatoria. La nave da ricerca Laura Bassi riparte verso l'AntartideLa rompighiaccio Laura Bassi è ripartita dal porto di Lyttelton, in Nuova Zelanda, per prendere parte alla 40/a spedizione del Programma nazionale di ricerca in Antartide dopo l'interruzione del suo ... ansa.it La rompighiaccio Laura Bassi salpa verso l'Antartide, navigherà tre mesi nel mare di RossTRIESTE - La nave rompighiaccio italiana Laura Bassi ha lasciato il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, facendo rotta verso l’Antartide, con a bordo 27 unità di personale tecnico e scientifico e 23 ... ilgazzettino.it Sant’Antimo: scuola e professioni a confronto al Liceo Laura Bassi Al Liceo Statale “Laura Bassi” di Sant’Antimo, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord, Francesco Corbello, ha incontrato gli studenti per avvicinarli al mondo delle facebook