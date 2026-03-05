Il Minghetti libera Ca’ Selvatica Laura Bassi a caccia di aule

Il liceo Minghetti ha deciso di lasciare la sede di via Ca’ Selvatica, che sarà libera da studenti. La causa principale è il calo di iscrizioni, che ha portato a una diminuzione di circa 40 studenti. La scuola ha ufficialmente comunicato la fine dell’utilizzo della succursale, in attesa di nuove destinazioni. Nel frattempo, Laura Bassi cerca aule per il prossimo anno scolastico.

Il liceo Minghetti sbaracca e libera la succursale di via Ca' Selvatica causa crollo iscrizioni (-40 studenti). Per contro, il liceo Laura Bassi, molto amato dalle famiglie, è alle prese con un esubero di una trentina di 'primini'. E alcune ipotesi risolutive sul piatto. Mentre l' Iis Pier Crescenzi Pacinotti, avendo avuto un aumento di studenti disabili reclama due aule in via Capramozza, ora occupate dall'archivio del Comune. Ieri riunione, in Città metropolitana (in quanto padrona di casa delle superiori), con i presidi per fare il punto sugli spazi alla luce della tornata delle iscrizioni che si è conclusa il 21 febbraio. Partendo dal Minghetti, il meno 40 di nuove iscrizioni (182) impone al liceo di liberare la seconda succursale in via Ca' Selvatica.