Un aereo dell’Aeronautica Militare è decollato dalla pista di Comiso questa sera, diretto a Milano. Il velivolo, un Falcon 900, ha trasportato in modo urgente una bambina di due anni. L’operazione è stata organizzata per garantire il trasferimento rapido del paziente verso una struttura sanitaria nel capoluogo lombardo. La partenza è avvenuta in orario serale, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulla destinazione finale.

Un velivolo dell’Aeronautica Militare ha lasciato la pista di Comiso durante la serata di oggi per consentire il trasferimento d’urgenza di una piccola di due anni verso Milano. La manovra, volta a garantire cure specialistiche alla bambina, ha protagonista un Falcon 900 appartenente al 31esimo stormo. La necessità del trasporto è stata formalizzata attraverso una richiesta della Prefettura di Ragusa, che ha poi ottenuto il via libera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una volta giunta presso l’aeroporto di Linate, la paziente è stata presa in carico da un’ambulanza per raggiungere l’ospedale pediatrico Vittore Buzzi. L’efficienza della catena di soccorso tra istituzioni e territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione d’urgenza a Comiso: il Falcon 900 vola verso Milano per una bimba

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