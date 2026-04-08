La borsa che Carolyn Bessette ha reso iconica costa solo 40 euro | ora la vogliono tutti

Una borsa che ha conquistato molte star e apparsa in numerose occasioni non è firmata da grandi case di moda italiane o francesi, ma ha un prezzo accessibile, circa 40 euro. È stata indossata da personalità come Alexa Chung, Chloë Sevigny, Katie Holmes e Hailey Bieber, diventando un’icona di stile senza costare una fortuna. La sua semplicità e diffusione l’hanno resa un oggetto desiderato tra appassionati di moda e non solo.

Non è una grande maison italiana o francese a firmare la borsa più fotografata al braccio di star come Alexa Chung, Chloë Sevigny, Katie Holmes e Hailey Bieber. Si tratta invece di LL Bean, brand americano fondato nel Maine nel 1912, e del suo modello Boat and Tote: una borsa in tela che a distanza di 82 anni dalla sua creazione non ha praticamente cambiato design e continua a conquistare generazioni di estimatrici. Tra le sue più celebri fan figura Carolyn Bessette Kennedy, che la usava durante le vacanze in barca in Massachusetts, dove la famiglia Kennedy possedeva il complesso di Hyannis Port. Il suo appeal “minimal” sembra davvero intramontabile, tanto che la recente serie Disney+ Love Story: John F. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La borsa che Carolyn Bessette ha reso iconica costa solo 40 euro: ora la vogliono tutti Leggi anche: Come indossare la gonna tubino copiando Carolyn Bessette: minimal ma iconica Android auto perfetto per quasi tutti, soprattutto ora che costa solo 40 dollariQuesto profilo presenta un display per auto da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, offerto a un prezzo contenuto. Temi più discussi: Carolyn Bessette Kennedy fa (ancora) tendenza: la sua borsa in tela, rettangolare e basica torna virale anche sui social; Mamma come ti vestivi negli anni '90?: i 5 must have tornati per la primavera 2026; Carolyn Bessette: file lunghissime a New York per avere il suo cerchietto; C'è una nuova gonna che sostituisce quella bianca per la bella stagione. Carolyn Bessette Kennedy fa (ancora) tendenza: la sua borsa in tela, rettangolare e basica torna virale anche sui socialPer meno di 40 euro, questa borsa torna di moda grazie alle serie Love Story. E conquista anche i social Sebbene la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette rievochi il mito e lo ... corriere.it Vestirsi come Carolyne Bessette? Ti bastano questi capi (low cost) per sfoggiare il suo stile minimal e chicCarolyn Bessette-Kennedy è tornata ad essere l'icona del momento grazie a Love Story, nuova serie su Disney+. I suoi look? Più facili da replicare di quanto sembri. Il punto di partenza per riprendere ... stile.it Billy Noonan è stato vicino a John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette agli inizi della loro storia, il giorno del loro matrimonio e fino alla fine. Ecco cosa ha da dire sulla (dibattutissima) serie di Ryan Murphy - facebook.com facebook Nel primo episodio di Love Story, un cenno al pregiato profumo in formato olio indossato da Carolyn Bessette-Kennedy riaccende l’interesse globale per un prodotto (super di nicchia) firmato Abdul Kareem. Il solo problema Non è più in commercio x.com