La Jolo fa un altro passettino Ma sarà un finale al cardiopalma

Nel match tra Settimello e Jolo, le due squadre sono andate a riposo sul punteggio di 0-0. La formazione di casa ha schierato Cecconi, Biagini, Becattini, Giusti, Francini, Testaguzza, Lombardi, Thiam, Rocco, Calabretta e Cavicchi. Durante il secondo tempo, sono entrati Gori, Zinna, Nencini e Rossi, mentre Becattini e Lombardi hanno lasciato il campo al 67’, e Rocco al 71’ e Cavicchi al 77’.

Settimello 0 Jolo 0 SETTIMELLO: Cecconi, Biagini, Becattini (67’ Gori), Giusti, Francini, Testaguzza, Lombardi (67’ Zinna), Thiam, Rocco (71’ Nencini), Calabretta, Cavicchi (77’ Rossi). A disp.: Marchi, Mina, Caputo, Liberati, Calugi. All.:Giannini. JOLO CALCIO: Cuorvo, Melani (14’ Marchio), Menichetti, Massaro, Drovandi, Peschi, Vannini, Verdi, Tomberli, Robi G. (63’ Rozzi), D’Agati. A disp.: Giusti, Torcasso, Lupetti, Culo, Borchi, Ferroni, Lo Iacono. All.: Ambrosio. Arbitro: Niccolò Venuti della sezione di Valdarno, Lorenzo La Macchia della sezione di Pontedera e Mohamed Abdulkadir Mohamed della sezione di Empoli. Note: espulso Calabretta al 70’ per doppia ammonizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Jolo fa un altro "passettino". Ma sarà un finale al cardiopalma Notizie correlate Folgor Marlia U17 domina la Pisa World Cup: finale al cardiopalmaLa Folgor Marlia Women Under 17 ha conquistato il titolo della Pisa World Cup 2026, sconfiggendo il Livorno Women in una finale decisa negli ultimi... Juventus U14: Trionfo al Caroli Hotels, finale al cardiopalma e 4°La Juventus Under 14 Trionfa nel Salento: Quarto Titolo al Torneo Caroli Hotels La Juventus Under 14 ha conquistato il 22° trofeo Caroli Hotels,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La Jolo fa un altro passettino. Ma sarà un finale al cardiopalma; Lo Jolo riparte col piede giusto: 2-0 contro il Casalguidi; Lo Jolo vince e ora può sognare. Due punti dalla vetta (per il salto); Jolo culla il sogno. Sfida al Settimello. Van Ñak (@ah.jolo.2025) - facebook.com facebook