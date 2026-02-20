Juventus U14 | Trionfo al Caroli Hotels finale al cardiopalma e 4°

La Juventus U14 ha vinto il torneo Caroli Hotels, confermando la sua competitività nel settore giovanile. La finale contro la Lazio si è conclusa con un risultato stretto, dopo una partita ricca di colpi di scena e intensi momenti di tensione. La squadra torinese ha dimostrato grande determinazione e abilità, portando a casa il quarto titolo in questa manifestazione. La vittoria si è decisa solo negli ultimi minuti, lasciando i tifosi entusiasti.

La Juventus Under 14 Trionfa nel Salento: Quarto Titolo al Torneo Caroli Hotels. La Juventus Under 14 ha conquistato il 22° trofeo Caroli Hotels, superando la Lazio in una finale combattuta e ricca di emozioni sul campo dello stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli. La partita, conclusa 3-2 dopo i tempi supplementari, ha confermato la supremazia bianconera nel panorama del calcio giovanile italiano, regalando al club il quarto titolo nella storia del torneo. L’evento ha rappresentato un importante momento di promozione sportiva e turistica per il Salento. Una Finale al Cardiopalma. La sfida tra Juventus e Lazio è stata un vero e proprio banco di prova per entrambe le formazioni, offrendo uno spettacolo avvincente e ricco di colpi di scena.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Giovanili. Invictasauro in Puglia al ’Trofeo Caroli Hotels’ Leggi anche: Il Salento incorona i campioni Under 14 della Caroli Hotels Basketball Cup 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I giovani biancocelesti Under 14 secondi al Trofeo Caroli: un percorso da applausi ma sempre a un passo dal trionfo. Si chiude un altro weekend di calcio per il nostro Settore Giovanile Al Trofeo Caroli, i nostri U14 hanno attraversato un girone tutt’altro che semplice contro Juventus, Oxford United, Boreale e Racale Sono usciti agli ottavi di finale, dopo partite che hanno richie - facebook.com facebook Classifica della squadra Juventus Juventus Next Gen U23 (5) Qualification Playoffs Juventus Primavera U20 (8) Juventus U17 (1) Juventus U16 (1) Juventus U15 (3) Juventus U14 (2) Juventus U13 (2) x.com