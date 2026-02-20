Juventus U14 | Trionfo al Caroli Hotels finale al cardiopalma e 4°

La Juventus U14 ha vinto il torneo Caroli Hotels, confermando la sua competitività nel settore giovanile. La finale contro la Lazio si è conclusa con un risultato stretto, dopo una partita ricca di colpi di scena e intensi momenti di tensione. La squadra torinese ha dimostrato grande determinazione e abilità, portando a casa il quarto titolo in questa manifestazione. La vittoria si è decisa solo negli ultimi minuti, lasciando i tifosi entusiasti.

La Juventus Under 14 Trionfa nel Salento: Quarto Titolo al Torneo Caroli Hotels. La Juventus Under 14 ha conquistato il 22° trofeo Caroli Hotels, superando la Lazio in una finale combattuta e ricca di emozioni sul campo dello stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli. La partita, conclusa 3-2 dopo i tempi supplementari, ha confermato la supremazia bianconera nel panorama del calcio giovanile italiano, regalando al club il quarto titolo nella storia del torneo. L’evento ha rappresentato un importante momento di promozione sportiva e turistica per il Salento. Una Finale al Cardiopalma. La sfida tra Juventus e Lazio è stata un vero e proprio banco di prova per entrambe le formazioni, offrendo uno spettacolo avvincente e ricco di colpi di scena.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

