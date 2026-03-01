Guerra in Iran caos nei cieli | spazi aerei chiusi e voli cancellati da tutto il mondo Cosa succede

Dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, gli spazi aerei della regione sono stati chiusi e molti voli internazionali sono stati cancellati. Aeroporti nel Medio Oriente hanno subito danni e diverse compagnie hanno sospeso le rotte aeree. La situazione nei cieli rimane molto instabile, con conseguenze immediate per il traffico aereo globale.

Spazi aerei chiusi, aeroporti danneggiati e compagnie costrette a fermare le rotte. Dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, lo scenario nei cieli del Medio Oriente resta estremamente instabile. Le autorità aeronautiche di diversi Paesi hanno disposto il blocco totale o parziale del traffico, con conseguenze immediate su migliaia di passeggeri rimasti a terra. La chiusura riguarda Iran, Israele, Iraq, Qatar, Bahrein, Kuwait, Siria ed Emirati Arabi Uniti, dove nessun velivolo può atterrare, decollare o sorvolare i territori interessati. In Arabia Saudita, Giordania e Libano l’operatività è limitata e sottoposta a restrizioni severe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Migliaia di voli cancellati, spazi aerei chiusi: cosa succede nei cieli del Medio OrienteIl caos più totale: tra voli cancellati e spazi aerei chiusi, l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran con la risposta di Teheran sta causando la...

Israele e Usa attaccano l’Iran, spazi aerei chiusi e cieli senza voli civiliCieli vuoti, senza aerei civili su Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Kuwait e Iran.

