Bloccati a Bangkok per la guerra in Iran un incubo tra voli cancellati e tariffe folli | I prezzi schizzavano sembrava la Borsa

A Bangkok, Silvia Casolari e Davide Monopoli sono rimasti bloccati a causa delle cancellazioni di voli legate alla guerra in Iran. Durante il loro soggiorno, i costi dei voli sono saliti vertiginosamente, con tariffe che sembravano oscillare come sulla Borsa. La situazione ha trasformato il loro viaggio in un vero e proprio incubo, tra voli cancellati e spese impreviste.

Lost in Bangkok. Tra le decine di migliaia di italiani rimasti bloccati all’estero a causa del caos nei voli generato dalla guerra in Iran ci sono i due direttori del Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, Silvia Casolari e Davide Monopoli, famosi a Torino anche per il loro matrimonio nerd. Sarebbero dovuti rientrare dalla Thailandia il 6 marzo e lo faranno solo il 18, prendendo una via molto più tortuosa e costosa dell’originale. Ecco il loro racconto, tra l’incubo del non saper come tornare e le opportunità offerte dal soggiorno imprevisto. «La guerra era iniziata da qualche giorno, ma sulla app della compagnia Etihad il nostro volo con scalo ad Abu Dhabi è rimasto confermato fino all’ultimo momento», dicono dal paese asiatico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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