L'attrice Milvia Marigliano, nota per la sua lunga carriera teatrale, ha interpretato il ruolo di Coco Valori nel film di Paolo Sorrentino. Durante le riprese, l'attrice ha avuto un momento di sfogo, rivolgendo un turpiloquio al presidente della Repubblica. Sorrentino aveva notato Marigliano a teatro, e il suo personaggio nel film contiene già un episodio di espressioni forti.

Milvia Marigliano, attrice teatrale, un curriculum da far spavento. Dopo una lunga e fortunata carriera a calcare le assi, nei panni di Coco Valori, in ’La grazia’ di Paolo Sorrentino, ha urlato un turpiloquio al presidente della Repubblica. (Anche) per quella scena è candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Ma ci dica: in quanti l’hanno fermata per strada a chiederle di venire offesi a quel modo? "(ride, ndr) Non tanti, devo dire la verità. Perché, nonostante il grande successo avuto, ’La grazia’ non è un film popolare. E poi nei panni di Coco Valori sono stravolta esteticamente. Con un parruccone, degli occhialoni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Grazia di Coco: "Sorrentino mi vide a teatro. Lo sfogo nel film è già nel mito"

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