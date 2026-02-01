Guè torna sul palco del Fabrique di Milano e incanta il pubblico con il suo concerto. Dopo il cameo nel film di Sorrentino, il rapper ha riempito il locale con due sold out, dimostrando di essere ancora tra i protagonisti della scena musicale italiana. Tra i fans, c’è chi ricorda la scena del film in cui Tony Servillo canta “Le bimbe piangono”, collegandola alla sua recente performance dal vivo.

Quel cortocircuito tra potere e controcultura in cui incappa il Capo dello Stato interpretato da Tony Servillo ne “La grazia” di Paolo Sorrentino canticchiando “Le bimbe piangono” di Guè fa da sfondo alla rentrée del rapper sul palco del Fabrique. Appuntamento oggi, domani e mercoledì nel segno di quello che da vent’anni resta uno dei mixtape di riferimento della sua carriera, il primo volume di “Fastlife” (2006). Avventura così fortunata che lo ha spinto tra il 2009 e il 2021 a produrne altri tre. “Fastlife 5: Audio Luxury” è arrivato all’inizio del mese scorso. "I primi tre episodi di Fast Life erano mixtape puri, nel senso più autentico del termine: li trovavi solo su YouTube o magari su eBay. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guè, dal cameo nel film di Sorrentino ai sold out del Fabrique

