La foto-simbolo diventata marmo Ma la nostra Pietà è smarrita

Una fotografia che rappresenta un’immagine simbolo è stata scolpita nel marmo, trasformandosi in una vera e propria scultura. La scena, che richiamava sentimenti di compassione e sofferenza, rimane però difficile da riconoscere come parte di una storia più ampia. La pietà, che dovrebbe unire le persone nel dolore, sembra essere andata perduta, lasciando spazio a una riflessione sulla percezione e il valore di tali emozioni.

Compassione, commiserazione, misericordia, partecipazione al dolore degli altri: in una parola sola, pietà. Una parola che appare smarrita, inabissata nel caos del nostro frenetico quotidiano anche di fronte alle vittime delle guerre di questo tempo tragico. Una parola che pone l’urgenza di una domanda: siamo ancora capaci di provare pietà? L’interrogativo dovrebbe bussare alla coscienza di ciascuno di noi, storditi e distratti, anestetizzati verso la sofferenza altrui. E se siamo capaci ancora di provare pietà ce lo chiede con identica drammatica necessità anche la Pietà dello scultore Filippo Tincolini. L’ispirazione è in una foto – una sola ma caleidoscopio di tante, tantissime altre – di Mohammed Salem, scattata a Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza, e vincitrice del World Press Photo of the Year 2024.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La foto-simbolo diventata marmo. Ma la nostra Pietà è smarrita Notizie correlate "I droni, la nostra passione è diventata un lavoro"Un’idea nata da una passione condivisa che oggi prende forma in uno spazio nel cuore di Lugo. Curva Fiesole: come la tifoseria della Fiorentina è diventata simbolo di FirenzeNel contesto calcistico di Firenze, la curva fiesole rappresenta da decenni l’anima della Fiorentina e un punto di riferimento irrinunciabile per le... Panoramica sull’argomento Si parla di: La foto-simbolo diventata marmo. Ma la nostra Pietà è smarrita; Pietà di Lydia Rodriguez Cañellas, la speranza oltre il dolore. La foto-simbolo diventata marmo. Ma la nostra Pietà è smarritaCompassione, commiserazione, misericordia, partecipazione al dolore degli altri: in una parola sola, pietà. Una parola che appare smarrita, inabissata nel caos del nostro frenetico quotidiano anche di ... msn.com