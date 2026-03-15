I droni la nostra passione è diventata un lavoro

I droni sono diventati un’attività professionale nata da una passione condivisa, che si è trasformata in un’azienda a Lugo. La sede si trova nel centro della città e si occupa di servizi di fotografia e videosorveglianza con droni. La squadra lavora su progetti di varia natura, dal settore immobiliare a quello industriale. La passione per questa tecnologia si riflette nelle competenze e nelle attività quotidiane.

Un’idea nata da una passione condivisa che oggi prende forma in uno spazio nel cuore di Lugo. Sotto le logge del Pavaglione ha aperto, infatti, Erredi Droni, l’attività fondata da Davide Costa e Riccardo Rontini e dedicata ai servizi professionali con droni, dalla fotografia aerea alle applicazioni tecniche in diversi settori. La sede, inaugurata nei giorni scorsi, è al numero 55 del Pavaglione. "Questo è un ufficio di rappresentanza dove ci presentiamo e facciamo vedere quello che realizziamo – spiega Davide Costa –. La nostra attività è nata nel 2022 da una passione comune mia e del mio socio Riccardo". I due si sono conosciuti a un circolo fotografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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