Curva Fiesole | come la tifoseria della Fiorentina è diventata simbolo di Firenze

La curva Fiesole è molto più di un semplice settore dello stadio. Da anni, rappresenta il cuore pulsante dei tifosi della Fiorentina e un simbolo di Firenze stessa. Qui, i tifosi si ritrovano prima, durante e dopo le partite, creando un’atmosfera unica che dà energia alla squadra e alla città. La passione che si respira tra le curve è palpabile e si tramanda di generazione in generazione.

Nel contesto calcistico di Firenze, la curva fiesole rappresenta da decenni l'anima della Fiorentina e un punto di riferimento irrinunciabile per le nuove e le vecchie generazioni di tifosi. Nata negli anni Sessanta per impulso del Viola Club Vieusseux e del gruppo 7Bello, questa tribuna ha vissuto momenti che hanno contribuito a scrivere la storia del club e della città. Non è soltanto una porzione di spalti: è identità collettiva, memoria storica e terreno di rituali che hanno accompagnato il tifo organizzato nel tempo. Oggi il nome curva fiesole identifica anche una parte del Viola Park, testimoniando un legame stretto tra passato e presente.

Da oltre 50 anni, la Curva Fiesole è il cuore pulsante della Fiorentina e di tutta Firenze.

