La foto di Russell Crowe che mostra la trasformazione fisica per il reboot di Highlander

Una foto di Russell Crowe ha mostrato il suo cambiamento fisico per il ruolo nel reboot di Highlander, in cui interpreterà il personaggio di Ramirez. L’attore ha condiviso sui social immagini che evidenziano una notevole trasformazione, con un aspetto diverso rispetto alle sue apparizioni precedenti. La sua metamorfosi ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato il suo nuovo look. La produzione del film sta portando avanti le riprese con Crowe nel ruolo principale.

Russell Crowe sarà protagonista di Highlander, dove interpreterà Ramirez. Per farlo ha messo in atto una incredibile trasformazione fisica, apparendo visibilmente trasformato sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Highlander: Russell Crowe anticipa la trasformazione fisica in una fotoLa star de Il Gladiatore si concede generosamente ai fan sui social media anticipando il fisico scolpito per il ruolo di Ramirez. Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry CavillDopo The Witvcher, Henry Cavill torna a impugnare la spada in un remake ad alto tasso di azione e spettacolo, nuovi dettagli sulla storia del suo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Highlander, il remake sarà un massacro: lo spoiler clamoroso che mette in allerta i fan più sensibili; un western fantasy - Pronti a morire (1995); Asti Comics 2026: tra fumetti, cosplay e grandi ospiti del doppiaggio; È successo davvero! I migliori film tratti da storie vere che vale la pena vedere? Eccoli. La foto di Russell Crowe che mostra la trasformazione fisica per il reboot di HighlanderRussell Crowe è uno degli attori hollywoodiani più amati al mondo, diventato famoso soprattutto grazie al colossal di inizio anni 2000, Il Gladiatore. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo ... fanpage.it Highlander, Russell Crowe rivela la sua trasformazione fisica per il reboot [FOTO]Russell Crowe ha condiviso sui social un'anticipazione del suo allenamento per il reboot di Highlander e mostra la trasformazione fisica per diventare Ramirez, il mentore di Connor MacLeod. comingsoon.it Guardate la foto a tema Highlander condivisa dall'attore Premio Oscar Russell Crowe sui propri canali social... https://cinema.everyeye.it/notizie/highlander-straordinaria-trasformazione-russell-crowe-reboot-872853.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook Facciamo pena anche a Russell Crowe ormai #Italia #Nazionale #BosniaItalia #Gravina x.com