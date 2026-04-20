Durante i Laureus World Sports Awards, il tennista spagnolo è stato fotografato con un tutore al polso, scatenando commenti sui social media. Il direttore del torneo di Madrid ha dichiarato che la possibilità di partecipare a Roma appare molto difficile, mentre spera che possa comunque giocare a Parigi. La presenza del giocatore con il tutore ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Un vistoso tutore al polso destro, un gesso che immobilizza l'articolazione infortunata. La foto di Carlos Alcaraz da Madrid ha rapidamente fatto il giro del web e preoccupa non poco appassionati di tennis e tifosi del fuoriclasse spagnolo. Il murciano, che ha dato forfait per quanto riguarda il torneo Atp 1000, è nella capitale spagnola per prendere parte al Laureus World Sports Awards, dove è candidato al titolo di sportivo dell'anno, e prima ha partecipato a vari impegni promozionali. Alcaraz si è concesso ai tifosi e una foto è stato postata e pubblicata sui social dove si è visto Carlos con un tutore per proteggere il polso infortunato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, foto col tutore fa il giro del web. Lopez: "Così Roma e Parigi sono a forte rischio"

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