La Formula 1 ormai è uno sport per feticisti dell’ingegneria elettronica

A partire dal Gran Premio di Miami del 3 maggio, la Formula 1 introdurrà nuove regole regolamentari. Queste modifiche interesseranno diversi aspetti delle vetture, con particolare attenzione alle componenti elettroniche e alle tecnologie di supporto. La competizione si prepara a cambiare, con regolamenti che mirano a modificare il funzionamento delle auto in pista. La stagione si avvicina e i dettagli delle novità sono stati annunciati dagli organizzatori.

Questo non è un articolo, è un rebus. Le regole del gioco sono queste: ora vi spieghiamo (è una parola grossa. facciamo che ve le elenchiamo, meglio) le principali novità regolamentari che caleranno sulla Formula Uno a partire dal Gran Premio di Miami del prossimo 3 maggio. Alcune richieste esplicitamente dai piloti. Voi ve le leggete un paio di volte e poi ci fate sapere che cosa avete capito. Pronti? La supercazzola regolamentare. Dunque: nelle qualifiche, ci sarà una nuova gestione energetica: riduzione della ricarica massima consentita da 8MJ a 7MJ, per ridurre il recupero eccessivo di energia e la durata massima del superclip a circa 2-4 secondi per giro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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