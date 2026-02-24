Luigi Battistolli uno storico rallysta per la presidenza dell’Aci Sport
Luigi Battistolli ha ottenuto la nomina a presidente dell’Aci Sport, dopo aver vinto la votazione tra i membri dell’associazione. La sua elezione deriva dalla fiducia riposta nel suo impegno nel settore e dalla volontà di promuovere eventi automobilistici in tutta Italia. Battistolli si impegna a rafforzare le attività sportive e a coinvolgere i giovani appassionati. La sua nomina segna un passo importante per il futuro dell’organizzazione.
Luigi Battistolli è eletto presidente dell’Aci Sport, la società dell’Automobile Club d’Italia dedicata all’automobilismo sportivo nazionale. Da anni presidente dell’Aci Vicenza, imprenditore nel settore della sicurezza e vigilanza, Battistolli ha un passato da rallysta con oltre 200 gare disputate. Il nuovo presidente dell’Aci Sport ha maturato una conoscenza diretta delle dinamiche organizzative e regolamentari del motorsport, vivendo in prima persona l’evoluzione tecnica e sportiva dei rally negli ultimi decenni. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
