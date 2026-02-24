Luigi Battistolli uno storico rallysta per la presidenza dell’Aci Sport

Luigi Battistolli ha ottenuto la nomina a presidente dell’Aci Sport, dopo aver vinto la votazione tra i membri dell’associazione. La sua elezione deriva dalla fiducia riposta nel suo impegno nel settore e dalla volontà di promuovere eventi automobilistici in tutta Italia. Battistolli si impegna a rafforzare le attività sportive e a coinvolgere i giovani appassionati. La sua nomina segna un passo importante per il futuro dell’organizzazione.