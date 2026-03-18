Il Liverpool sta valutando l'eventualità di esonerare l’allenatore Slot, dopo una serie di risultati deludenti. La squadra non riesce a trovare la continuità e le prestazioni non soddisfano le aspettative dei tifosi. La decisione sembra ormai inevitabile, mentre i dirigenti si preparano a prendere una decisione definitiva su chi guiderà il club in vista delle prossime partite.

Alla fine, non sapendo bene a chi dare la colpa della nuova mediocrità (diciamo così) del Liverpool, saranno costretti a esonerare Slot. E questa considerazione per Jonathan Liew chiama in causa “ il paradosso dell’allenatore moderno “. Per l’editorialista del Guardian ormai i tecnici devono lavorare in un mondo in cui “le linee di autorità sono sfumate. Il mercato è affidato a un comitato. La strategia generale viene decisa ai piani alti. Le tattiche sono fondamentalmente un insoddisfacente palinsesto di molteplici fattori: cosa faceva l’allenatore precedente, cosa fanno i giocatori, quale parte di una visione calcistica può essere realisticamente trasmessa ai giocatori in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il paradosso dell’allenatore moderno: ormai è solo un aroma, uno strumento narrativo (Guardian)

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