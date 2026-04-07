Addio anticipo d' estate | a Milano tornano pioggia e rischio grandine ecco quando cambia tutto

A Milano il cielo si sta nuovamente coprendo, annunciando un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Dopo giorni di sole e temperature elevate, sono previste piogge e possibili momenti di grandine nei prossimi giorni. La situazione meteorologica si sta modificando, portando con sé un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica. Le previsioni indicano che il clima più caldo potrebbe essere sostituito da condizioni più umide e perturbate.

Dopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana Sole, temperature alte e giornate quasi estive. L'assaggio della bella stagione potrebbe durare ancora per poco, lasciando spazio ad alcuni giorni di maltempo nei quali potrebbero persino arrivare le prime grandinate. “Su Milano almeno fino alla giornata di giovedì ci attendono giornate stabili e ampiamente soleggiate con clima diurno decisamente gradevole da primavera inoltrata, le temperature massime si attesteranno ben oltre della media del periodo con valori per lo più compresi tra 2326 gradi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove Meteo, cambia tutto: finisce l’anticipo di primavera e tornano piogge, neve e freddoABBONATI A DAYITALIANEWS L’alta pressione sta per cedere Dopo settimane di clima insolitamente mite, l’anticipo di primavera sta per interrompersi... Argomenti più discussi: L'Unicas chiude l'anno con i botti: addio al debito con sei anni di anticipo. È la fine di un’era; Verso una Pasqua di guerra. Mete ’dirottate’ in extremis: Addio ad una fetta di turisti; Dopo la coda d'inverno l'anticipo d'estate, 25 gradi in Alto Adige; Basket, l’Olimpia Milano a Parigi per restare aggrappata al sogno Eurolega. Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tuttoDopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana ... milanotoday.it Addio a David Riondino, artista inafferrabile sempre in anticipo sui tempi. Eugenio - facebook.com facebook Lukaku e il possibile addio anticipato: era (quasi) già tutto previsto x.com