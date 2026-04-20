La figura di Agostino Pirella e il confronto tra religioni | gli eventi di oggi

Oggi, lunedì 20 aprile, si sono svolti diversi eventi nella zona dell’Aretino dedicati al dialogo tra religioni e alla cultura. Sono stati organizzati incontri e manifestazioni che hanno coinvolto diverse comunità. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Gli eventi di oggi, lunedì 20 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - Alle ore 12.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Società Storica, Caterina Pesce parla di Agostino PirellaArezzo, 12 marzo 2026 – Ultimo appuntamento martedì 17 marzo per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio... Caterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”Arezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La figura di Agostino Pirella e il confronto tra religioni: gli eventi di oggi; Salute mentale, il Festival scopre il mondo del cinema e del teatro. Caterina Pesce parla di Agostino Pirella da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatricaArezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici ... lanazione.it Società Storica, Caterina Pesce parla di Agostino PirellaArezzo, 12 marzo 2026 – Ultimo appuntamento martedì 17 marzo per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici del passato che ... lanazione.it