Società Storica Caterina Pesce parla di Agostino Pirella

Arezzo, 12 marzo 2026 – Ultimo appuntamento martedì 17 marzo per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici del passato che hanno operato nel nostro territorio. Alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Caterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”. Curato da Alessandro Garofoli, il ciclo di conferenze è parte di un più ampio progetto e si è proposto di illustrare, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

