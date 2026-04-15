La giovane atleta precipitata dal balcone ricovero a Palermo e indagini in corso per istigazione al suicidio

Una ragazza di 16 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime a Palermo dopo essere precipitata dalla finestra di un appartamento nel centro di Brolo nella notte. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate a un’ipotesi di istigazione al suicidio. La giovane è stata trovata sul pavimento al di sotto del balcone e ora si trova sotto stretta osservazione medica.

È ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. La giovane, originaria di Catania, è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo dopo un primo intervento chirurgico eseguito al nosocomio di Patti. La ragazza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Lancia la moglie dal balcone e si getta: morti entrambi. Indagini in corsoOmicidio suicidio a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una coppia è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. La famiglia Toruzllo: “Orrore nell’orrore”La famiglia Torzullo chiusa nel dolore per il femminicidio di Federica pensa a tutelare il nipote.