Carnevale a Latina domenica di festa nel centro città Attesa per la sfilata dei carri

Il Carnevale a Latina ha portato una domenica di festa nel cuore della città, attirando molti bambini e famiglie. La bella giornata, che ha cancellato la pioggia degli ultimi giorni, ha favorito la partecipazione, in particolare per la sfilata dei carri che ha animato il centro. Sono stati i colori vivaci e le musiche allegre a rendere speciale questa giornata di festa.

In tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l'esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione. Martedì grasso l'evento più atteso con il corteo dei giganti di cartapesta Complice anche la bella giornata, dopo tanta pioggia, il centro città si è riempito ieri di bambini e famiglie per una degli eventi promossi dal Comune di Latina per il Carnevale 2026. Si tratta del terzo appuntamento (il secondo effettivamente realizzato dopo che la prima sfilata dei carri prevista per sabato 7 febbraio è stata rinviata per il maltempo) che rientra nel calendario stilato dall'amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato al Turismo, per quella che di fatto è la festa già colorata dell'anno.