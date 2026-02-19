Derthona ha vinto contro Venezia perché ha giocato con maggiore determinazione nell’ultimo quarto. La partita si è conclusa con il punteggio di 87-95 a favore dei piemontesi, che ora si preparano alle semifinali di Coppa Italia 2026. La squadra ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, sfruttando alcune giocate decisive di Amedeo Della Valle. La vittoria si è decisa in una sfida combattuta, conclusa con un canestro importante negli ultimi secondi. La sfida si è tenuta all’Inalpi Arena davanti a un pubblico appassionato.

Si è completato poco fa il tabellone delle semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2026. All’Inalpi Arena, nell’ultimo quarto di finale in programma, la Bertram Derthona è riuscita a superare l’Umana Reyer Venezia al termine del match concluso con il punteggio di 87-95. La compagine piemontese ha alzato il ritmo nella ripresa, colpendo soprattutto dall’arco e resistendo nel finale alla rimonta dei veneziani, a cui non bastano i 26 di Cole top scorer. Derthona affronterà in semifinale la vincente tra Virtus Bologna e Napoli. Venezia parte subito forte e con Tessitori realizza l’8-2 in apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, colpo Derthona. Batte la Reyer Venezia e vola in semifinale di Coppa Italia 2026

