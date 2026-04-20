Domenica di successi per il basket di serie C, con le squadre pratesi che mantengono le prime due posizioni in classifica. I Dragons hanno ottenuto una vittoria importante contro il Sansepolcro, conservando il secondo posto e mantenendo le distanze dalle inseguitrici. Anche l’Union ha ottenuto un risultato positivo, contribuendo a consolidare la propria posizione in classifica. La giornata ha confermato il buon momento delle squadre locali.

Due successi e prime due posizioni che restano salde per le pratesi del basket di serie C. Il match più importante, perché i due punti conquistati permettono di tenere a distanza le inseguitrici, è quello vinto, ai danni del Sansepolcro, dai Dragons, che conservano il secondo posto. I pratesi conquistano un successo prezioso al termine di una gara combattuta. Dopo un avvio complicato, con gli ospiti capaci di portarsi sullo 0-10, la squadra di casa ha saputo riorganizzarsi già nel secondo quarto, prendendo progressivamente in mano l’inerzia del match. Il primo canestro è arrivato soltanto dopo cinque minuti di gioco, a testimonianza di un inizio contratto, ma da lì in avanti è stato Manfredini a suonare la carica, trascinando i suoi con giocate decisive.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La domenica perfetta. Dragons, vittoria preziosa. E anche l’Union splende

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