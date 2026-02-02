Questa domenica, Union e Dragons conquistano un altro risultato positivo e continuano a guidare la classifica. Entrambe vincono le loro partite e si avvicinano sempre più, con i loro distacchi che restano bassi, solo due punti di differenza. La corsa al primo posto si fa sempre più avvincente.

Continua la marcia al vertice: Union e Dragons vincono e restano al primo e al secondo posto, divise da soli due punti. Particolarmente importante il successo ottenuto dai Dragons ai danni del San Vincenzo (66-63), ora scivolato a -4 punti di distacco dai rossoblù. Molto bene anche la capolista Union, che ha espugnato il Bottegone (70-65). Alla Toscanin i Dragons superano San Vincenzo 66-63 senza però ribaltare il -5 dell’andata. Rossoblù subito aggressivi: 9-0 iniziale e primo quarto chiuso sul 16-10. Nel secondo gli ospiti trovano il pari sul 21-21 al 15’, prima del contro break pratese. Nel finale di tempo però le triple di Pistillo e Salvadori valgono il sorpasso tirrenico all’intervallo (26-27). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppio successo. Per Union e Dragons una domenica super

Approfondimenti su Union Dragons

Nel match di Castelfiorentino, la capolista Union Basket Prato subisce una sconfitta, ma mantiene il primato in classifica grazie ai punti di vantaggio su Montevarchi, che ha riposato.

L’Union Basket Prato conquista una vittoria importante sul campo del Montevarchi, con il punteggio di 62-59.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Union Dragons

Argomenti discussi: Cavalieri Union, la Serie B sconfitta a Perugia. Le Under 18 entrambe vittoriose; Union Fossacesia, si chiude il mercato con un doppio colpo in attacco; Champions League: una notte che vale una stagione; Serie C: Bottegone ospita la capolista. Agliana, recupero ok. Adesso c’è Fucecchio.

Doppio successo in CdM: oro per Battiston e RizziLa Coppa del Mondo di scherma parte nel migliore dei modi per le nostre atlete, con il doppio successo di Michela Battiston nella sciabola e Giulia Rizzi nella spada. Battiston trionfa nel Grand Prix ... rainews.it

"LC5" si presenta così, con questo doppio sorpasso e con un doppio successo ad Alghero. Giornata di grazia per la famiglia Coenen, visto che Sacha ha ottenuto analogo risultato in MX2. x.com

La seconda 4 Ore di Dubai dell’Asian Le Mans Series ha visto CrowdStrike Racing by APR confermare il proprio dominio, permettendo ad Algarve Pro Racing di firmare un prestigioso doppio successo nel weekend emiratino grazie alla vettura n°4. - facebook.com facebook