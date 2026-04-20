La Dinamo accelera dopo l’avvio e dilaga a Mola | 61-79

La Dinamo Brindisi ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva battendo la Mola New Basket con il punteggio di 61-79, in una partita valida per la penultima giornata di regular season. La squadra ha accelerato nel secondo tempo, riuscendo a distanziare gli avversari e a consolidare il risultato finale. La partita si è svolta a Mola, dove la Dinamo ha mantenuto il controllo del punteggio durante tutto l’incontro.

BRINDISI - La Dinamo Brindisi prosegue il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo della Mola New Basket con il punteggio di 61-79, nella penultima giornata di regular season. Dopo un avvio equilibrato, i brindisini indirizzano il match con decisione tra.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Barcellona Atletico Madrid 0-2: dopo il rosso a Cubarsi Simeone dilaga, colpaccio griffato Alvarez e SorlothCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Leggi anche: Bob a 2, la Germania monopolizza il podio già dopo la prima manche. Buon avvio di Baumgartner Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Achille Polonara accelera il recupero: lavoro individuale ad Avellino in attesa del rientro. Basket: dopo ko con Reggio la Dinamo si allontana dalla zona playoffContinua la stagione delle occasioni mancate per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che nella gara di ieri contro Reggio Emilia, al PalaSerradimigni, ha condotto fino a un minuto dalla fine, ... ansa.it Basket: la Dinamo espugna Trento 99-96 dopo un supplementareLa vince in volata come all'andata. Anzi, meglio perché il 99-96 ottenuto a Trento arriva dopo un supplementare. Vittoria pesantissima quella della Dinamo che potrebbe valere mezza salvezza. Primo ... unionesarda.it