La Germania domina già dopo la prima manche del bob a due maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Baumgartner che apre bene la sua gara. La squadra tedesca ha dimostrato grande velocità sulla pista Eugenio Monti, lasciando gli avversari a distanza. Tra le curve e le rettilinee, i piloti tedeschi hanno spinto forte per ottenere un vantaggio evidente. La gara prosegue con tre run ancora da disputare.

Iniziato il cammino del bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ovviamente, dopo la prima di quattro run sulla Eugenio Monti, al comando troviamo la Germania che sta monopolizzando il podio come da pronostico. Il grande favorito Johannes Lochner non ha tradito le aspettative e ha già fatto il vuoto: nuovo record della pista in 54.68 e praticamente medaglia d’oro già ipotecata visti i distacchi abissali che ha inflitto ai rivali. Inseguono i connazionali: Adam Ammour è secondo a 44 centesimi, Francesco Friedrich è terzo a 48 centesimi, poi il vuoto. Quarta posizione per lo statunitense Frank Del Duca, a 72 centesimi, quinta per il coreano Jinsu Kim a 85 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob a 2, la Germania monopolizza il podio già dopo la prima manche. Buon avvio di Baumgartner

Johannes Lochner fa partire bene le prove del bob a 2 ai Giochi di Milano Cortina 2026.

