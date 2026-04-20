la difesa di donnarumma

Nella partita più recente, il portiere si è distinto per alcune parate decisive. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei commentatori sportivi. Nonostante qualche errore, il suo intervento ha influenzato l’andamento del match. Il risultato finale ha premiato la squadra avversaria, ma l’attenzione si è concentrata sulla performance del numero uno. La partita si è conclusa con il Manchester City che ha ottenuto la vittoria.

Ma l’avete visto Donnarumma? Meno male che il Manchester City ha poi vinto la partita, sennò sai che litania. Certo, il Gigi nazionale è quello lì: fantastico in porta, spesso goffo fuori. Ma che ci volete fare: una volta i portieri paravano con le mani, oggi devo fornire pure gli assist. Di solito non agli avversari, però.Questo per dire che se c’è un ruolo che nel calcio di oggi è cambiato radicalmente è proprio quello. E il problema è che se una baggianata la fa il difensore, può sempre sperare che intervenga quello dietro di lui, mentre se lo fa l’estremo difensore tutto diventa, appunto, estremo. Per questo mi sento di difendere, almeno qui, Donnarumma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Pep Guardiola Reactions to Donnarumma Save

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