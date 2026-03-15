Calafiori e Donnarumma | la difesa italiana vince la Premier

Il 14 marzo 2026, Riccardo Calafiori e Gianluigi Donnarumma hanno contribuito con le loro prestazioni alla vittoria della squadra nella Premier League. Calafiori ha giocato tutta la partita come difensore, mentre Donnarumma è stato il portiere titolare, concedendo pochi gol. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato la squadra al vertice della classifica.

Il sabato 14 marzo 2026 segna una giornata decisiva per gli italiani nella Premier League, dove Riccardo Calafiori e Gianluigi Donnarumma hanno definito le sorti della corsa al titolo. Mentre Sandro Tonali rimane fuori dalla vittoria del Newcastle contro il Chelsea a causa di un malessere improvviso, i due compagni di squadra hanno gestito pressioni enormi sul campo. La partita dell’Arsenal contro l’Everton si è conclusa con una vittoria per 2-0 che allarga il distacco in vetta alla classifica, mentre il Manchester City ha affrontato il West Ham in una gara dove la difesa è stata messa alla prova. L’azione si concentra sull’Emirates Stadium e su Londra, luoghi dove il calcio italiano sta scrivendo pagine importanti nel campionato inglese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calafiori e Donnarumma: la difesa italiana vince la Premier Articoli correlati Donnarumma non sa giocare con i piedi? È secondo solo ad Alisson in Premier per precisione nei passaggiIl Telegraph lo ha inserito al quinto posto dei 20 migliori acquisti della Premier quest'anno. CdS – c’è un’italiana sfida la Premier2026-01-28 16:57:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Secondo l’ultimo Global Transfer Report, nel 2025 è stato raggiunto... Sei d’accordo con Caressa COSA manca a questa Italia #Nazionale #Calcio #short Una raccolta di contenuti su Calafiori e Donnarumma la difesa... Temi più discussi: Da Tonali vs Donnarumma alle chance per Chiesa: 'storie italiane' al 5° turno di FA Cup; Gli expat della serie A - stelle della Champions; Kayode, da Gozzano alla conquista della Premier League: piace alle big e aspetta la Nazionale; Buffon, Troppa negatività, come fa l’Italia a non passare ?. Donnarumma, altra papera e City flop: Arsenal in fuga. Tonali out, lo scorpione di Calafiori è leggendaDonnarumma sbaglia anche in Premier contro il West Ham dopo la notte da incubo di Madrid: il City e l'Arsenal di un super Calafiori volta a +11 in classifica. sport.virgilio.it A Coverciano è arrivato il trend dei tunnel fit, con Donnarumma Calafiori e FrattesiÈ di nuovo quel momento dell'anno: la pausa per le Nazionali. Per molti, l'equivalente calcistico della nuvola fantozziana: ma come, proprio adesso ci fermate il campionato – tra quei molti si ... gqitalia.it #Calafiori, salvataggio clamoroso con la mossa dello scorpione durante #ArsenalEverton: le FOTO x.com Buone notizie per l’Arsenal di Arteta e per l’Italia di Gattuso Dopo l’infortunio accusato nella partita degli ottavi di FA Cup contro il Mansfield, Calafiori sembra essere tornato a disposizione #Calafiori #Arsenal #DiMarzio - facebook.com facebook