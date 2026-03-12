The Bold Champions | Le pagelle | Valverde 9 titolare in tutte le squadre del pianeta Guardiola 4 esce a pezzi | tradito da una difesa che sbaglia tutto Donnarumma compreso
Nell’andata degli ottavi di Champions, il calcio ha offerto un mix di emozioni con 32 reti segnate in otto partite, una media di quattro a gara. Tra le squadre protagoniste, il Bodo Glimt ha confermato la propria forza, mentre il Galatasaray ha riservato sorprese. Valverde ha ricevuto il massimo dei voti nelle pagelle, mentre Guardiola è stato criticato per le debolezze difensive della sua squadra, tra cui quella di Donnarumma.
Trentadue reti in otto partite: media quattro a gara. L’andata degli ottavi di Champions ci ha regalato spettacolo, gol, capolavori, orrori, conferme ( Bodo Glimt ) e sorprese ( Galatasaray ). L’Italia schierava una sola squadra, l’ Atalanta, demolita da un Bayern Monaco che va considerato tra i favoriti per la conquista del trofeo. Bene i club spagnoli (7 punti su 9), male gli inglesi (2 su 18) anche se, tranne il Newcastle, raggiunto al 95’ dal Barcellona, erano tutti impegnati in trasferta. Citazione d’obbligo: gli applausi del pubblico di Bergamo all’Atalanta superata 6-1. IN – Olise e Kvara, doppiette ad alta qualità. 9 VALVERDE Tripletta fantastica al City di Guardiola, mattatore assoluto di questa tornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
