Nell’andata degli ottavi di Champions, il calcio ha offerto un mix di emozioni con 32 reti segnate in otto partite, una media di quattro a gara. Tra le squadre protagoniste, il Bodo Glimt ha confermato la propria forza, mentre il Galatasaray ha riservato sorprese. Valverde ha ricevuto il massimo dei voti nelle pagelle, mentre Guardiola è stato criticato per le debolezze difensive della sua squadra, tra cui quella di Donnarumma.

Trentadue reti in otto partite: media quattro a gara. L’andata degli ottavi di Champions ci ha regalato spettacolo, gol, capolavori, orrori, conferme ( Bodo Glimt ) e sorprese ( Galatasaray ). L’Italia schierava una sola squadra, l’ Atalanta, demolita da un Bayern Monaco che va considerato tra i favoriti per la conquista del trofeo. Bene i club spagnoli (7 punti su 9), male gli inglesi (2 su 18) anche se, tranne il Newcastle, raggiunto al 95’ dal Barcellona, erano tutti impegnati in trasferta. Citazione d’obbligo: gli applausi del pubblico di Bergamo all’Atalanta superata 6-1. IN – Olise e Kvara, doppiette ad alta qualità. 9 VALVERDE Tripletta fantastica al City di Guardiola, mattatore assoluto di questa tornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle: Valverde (9) titolare in tutte le squadre del pianeta. Guardiola (4) esce a pezzi: tradito da una difesa che sbaglia tutto, Donnarumma compreso

