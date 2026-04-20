La difesa dell' imprenditrice Cannariato | I fondi non c' erano quando si parlava di assumere il nipote dell' assessore Amata

La difesa di un’imprenditrice ha affermato che i fondi necessari per l’assunzione del nipote di un assessore non erano disponibili al momento della discussione. Questa dichiarazione è stata presentata in aula durante il processo che coinvolge la questione delle risorse finanziarie e delle assunzioni legate a questa figura politica. La discussione si concentra sulle tempistiche relative alla disponibilità dei fondi e sulle decisioni prese in quel periodo.

"I fondi ancora non c'erano quando si parlava dell'assunzione del nipote dell'assessore Elvira Amata. E, in ogni caso, se non fosse morta la sorella dell'assessore, Amata non avrebbe mai pensato di chiedere la cortesia all'imprenditrice Marcella Cannariato". Lo ha detto l'avvocato Vincenzo Lo Re.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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