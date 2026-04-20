Questa mattina si è svolta davanti al giudice per le udienze preliminari di Palermo l’udienza riguardante due persone coinvolte in un’indagine sulla corruzione in Sicilia. Tra gli imputati c’è un’imprenditrice che ha scelto il rito abbreviato e un’assessora regionale al Turismo. La vicenda riguarda un’inchiesta che coinvolge anche figure della regione e si concentra su presunti illeciti legati a pratiche corrotte.

Davanti al Gup del tribunale di Palermo, Walter Turturici, stamane l’udienza riguardante l’imprenditrice Marcella Cannariato, giudicata in abbreviato per corruzione, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda anche l’assessore regionale al Turismo della Sicilia, Elvira Amata. La posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia viene trattata contestualmente, ma col rito ordinario. Il giudice cioè farà concludere entrambe le discussioni e poi si ritirerà in camera di consiglio per decidere se condannare o assolvere Cannariato (presente in aula, per lei la richiesta dei pm è due anni e mezzo) e se rinviare a giudizio o prosciogliere Amata (che non è in udienza).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: il gup decide su Elvira Amata e Marcella Cannariato

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