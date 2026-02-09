Giorgia Meloni e la destra hanno paura di perdere | ecco perché stanno picchiando sempre più duro
La destra italiana si agita più del solito. Giorgia Meloni e i suoi stanno aumentando la pressione, cercando di rispondere alle sconfitte e ai sondaggi che non sorridono più. Tra le tensioni sulla scena politica, si susseguono attacchi e dichiarazioni dure, come se volessero mettere subito le mani avanti. La paura di perdere consensi spinge la maggioranza a una comunicazione più aggressiva, anche se i problemi veri restano sul tavolo.
I disastri di Trump, i sondaggi del referendum, il "tradimento" di Vannacci: gli ultimi rovesci scatenano la propaganda della maggioranza. Gli attacchi ai giudici e il vittimismo sulla rinuncia di Pucci a Sanremo sono solo l'inizio.🔗 Leggi su Fanpage.it
