Giorgia Meloni e la destra hanno paura di perdere | ecco perché stanno picchiando sempre più duro

La destra italiana si agita più del solito. Giorgia Meloni e i suoi stanno aumentando la pressione, cercando di rispondere alle sconfitte e ai sondaggi che non sorridono più. Tra le tensioni sulla scena politica, si susseguono attacchi e dichiarazioni dure, come se volessero mettere subito le mani avanti. La paura di perdere consensi spinge la maggioranza a una comunicazione più aggressiva, anche se i problemi veri restano sul tavolo.

