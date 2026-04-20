L’ad di Autostrade per l’Italia incontra 300 studenti per parlare di sicurezza stradale

L’amministratore delegato di una grande società di gestione autostradale ha incontrato circa 300 studenti in un evento dedicato alla sicurezza stradale. L’iniziativa, intitolata “Guidiamo usando la testa”, ha visto la partecipazione di una campionessa paralimpica e di altri relatori, che hanno discusso di comportamenti corretti e norme di sicurezza da adottare durante la guida. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sui rischi e le responsabilità alla guida di veicoli.

Responsabilizzare la popolazione, partendo dai più giovani, nell’acquisire l’abitudine a cercare la sicurezza sulla strada: è questo l'obiettivo al centro del progetto "Guidiamo usando la testa", promosso nelle scuole superiori dall'Osservatorio for independent thinking. E proprio nell'ambito di questa iniziativa, lunedì mattina si è tenuto un incontro all’Istituto Schiaparelli-Gramsci di Milano davanti a 300 studenti delle scuole secondarie superiori di diverse regioni italiane, dove l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, è intervenuto insieme all’atleta paralimpica, Ambra Sabatini, in un dialogo aperto sulla sicurezza stradale e sulla guida responsabile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L’a.d. di "Autostrade per l’Italia" incontra 300 studenti per parlare di sicurezza stradale Notizie correlate Sicurezza stradale, la Polizia di Stato incontra gli studentiNell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha... Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Puglia-Molise: riattivati i collegamenti ferroviari e autostradali dopo la frana; Autostrada chiusa, cambia il programma; Gasolio alle stelle: Calabria seconda in Italia per il self-service, prezzi più alti delle autostrade; Microbi nel calcestruzzo per scoprire in anticipo danni a ponti e autostrade. Autostrade per l'Italia: l'Ad Arrigo Giana incontra 300 studenti per parlare di sicurezza stradaleAll’Istituto Schiaparelli-Gramsci di Milano, davanti a 300 studenti delle scuole secondarie superiori di diverse regioni italiane, l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, i ... msn.com Autostrade per l'Italia, falso in bilancio: 600 milioni finiti agli azionisti, 38 indagatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Autostrade per l'Italia, falso in bilancio: 600 milioni finiti agli azionisti, 38 indagati ... tg24.sky.it Autostrade per l'Italia: l'Ad Arrigo #Giana incontra 300 studenti per parlare di #sicurezzastradale. Nel progetto, sviluppato nelle scuole superiori dall’#Osservatorio for independent thinking e ASPI, anche la campionessa #paralimpica #AmbraSabatini facebook