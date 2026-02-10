Sicurezza stradale la Polizia di Stato incontra gli studenti

La Polizia di Rimini ha incontrato gli studenti nelle scuole per parlare di sicurezza stradale. Gli agenti hanno spiegato ai ragazzi quanto sia importante rispettare le regole per evitare incidenti. Gli incontri fanno parte di una campagna più ampia promossa dalla Polizia di Stato, che mira a sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi della strada e a educarli alla legalità. I giovani ascoltano con attenzione, e gli agenti cercano di coinvolgerli in modo pratico e diretto.

Nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha continuato nel corrente anno con incontri nelle scuole finalizzati alla sensibilizzazione ed educazione alla legalità con il fine di ridurre i.

