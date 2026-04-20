A Milano, in diversi quartieri, sono stati inaugurati spazi dedicati alla cultura popolare all’interno di case comunali. Questi luoghi offrono l’opportunità di non solo sfogliare libri, ma anche di incontrarsi, condividere opinioni e coinvolgere i più giovani in attività di lettura. L’obiettivo è creare punti di riferimento per la comunità, favorendo momenti di confronto e promuovendo la cultura attraverso incontri e scambi tra cittadini.

Milano, 20 aprile 2026 – Un luogo in ogni quartiere non solo per cercare libri, ma per fermarsi, suggerirli, discuterne con altre persone, raccontarli ai più piccoli. È per questo che il Comune ha aperto - fino al prossimo 28 maggio - il bando “Liber in libris. Libero fra i libri” che mette disposizione dei librai milanesi, in concessione per 12 anni, dieci spazi comunali, distribuiti in tutti i municipi. Spazi di varie metrature, dai 30 ai 190 metri quadrati, collocati ai piani terra di edifici di edilizia residenziale pubblica. I criteri di aggiudicazione. Il bando è rivolto a imprese individuali, società, cooperative e raggruppamenti, già costituiti o ancora in via di costituzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cultura è popolare (e sta al piano terra): spazi a disposizione dei librai nelle case del Comune

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